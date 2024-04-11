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الخميس، 11-04-2024 02:16 م

أكثر من 100 مجندة إسرائيلية يرفضن العمل بوحدة المراقبة

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الوكيل الاخباري- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن أكثر من 100 مجندة إسرائيلية رفضن العمل في وحدة المراقبة بالجيش، إثر صدمة هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قواعد عسكرية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أنه بعد مرور نصف عام على اندلاع الحرب، لا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في إعادة تأهيل الشابات القادرات على العمل مراقبات بعد صدمة 7 أكتوبر.

ولفتت إلى أن هذه هي الدورة الثالثة على التوالي منذ اندلاع الحرب التي يتم فيها تجنيد عدد كبير من النساء في الجيش الإسرائيلي، ويرفضن ترك قواعدهن للخدمة في الوحدة المهمة (للمراقبة).

 




 

 


 

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