الثلاثاء 12-12-2023
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أكثر من 400 حالة اعتقال في جنين ومخيمها منذ 7 اكتوبر

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أكثر من 400 حالة اعتقال في جنين ومخيمها منذ 7 اكتوبر

الثلاثاء، 12-12-2023 10:05 م

أكثر من 400 حالة اعتقال في جنين ومخيمها منذ 7 اكتوبر

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الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ صباح اليوم أكثر من 100 مواطن من جنين ومخيمها كحصيلة أولية، وقد جرى الإفراج عن عدد منهم بعد تعرضهم لعمليات تحقيق ميداني، وما تزال عمليات الاعتقال مستمرة.

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وأوضح نادي الأسير، أنّ حصيلة حالات الاعتقال في محافظة جنين بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (400)، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.


يُشار إلى أنّ محافظة جنين تشهد منذ بداية العام الماضي، تصاعد في عمليات الاعتقال بما يرافقها من جرائم مروعة، وإعدامات ميدانية، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة التي طالت المنازل، والبنى التحتية.


 




 

 


 

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