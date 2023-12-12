فيديو- تجدد الاشتباكات بجنين وتبادل كثيف لإطلاق النار

الوكيل الإخباري- تجددت الاشتباكات في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

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وقبيل ذلك، سُمع دويّ انفجار في مخيم جنين بالتزامن مع تحليق مسيّرات الاحتلال على ارتفاع منخفض.

تغطية صحفية: لحظة إطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية الصنع تجاه آليات الاحتلال عند مدخل بلدة سيلة الحارثية أثناء توجهها نحو جنين. pic.twitter.com/zVJmo5Rvuh December 12, 2023