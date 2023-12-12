فيديو- تجدد الاشتباكات بجنين وتبادل كثيف لإطلاق النار

الوكيل الإخباري- تجددت الاشتباكات في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وقبيل ذلك، سُمع دويّ انفجار في مخيم جنين بالتزامن مع تحليق مسيّرات الاحتلال على ارتفاع منخفض.
تغطية صحفية: لحظة إطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية الصنع تجاه آليات الاحتلال عند مدخل بلدة سيلة الحارثية أثناء توجهها نحو جنين. pic.twitter.com/zVJmo5Rvuh— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 12, 2023
عاجل| تغطية صحفية: جيش الاحتلال يفجّر أجزاء من منزل داخل حارة جورة الذهب في مخيم جنين. pic.twitter.com/48JuZQ5Tly— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 12, 2023