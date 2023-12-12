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الثلاثاء، 12-12-2023 09:22 ص

فيديو- تجدد الاشتباكات بجنين وتبادل كثيف لإطلاق النار

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الوكيل الإخباري- تجددت الاشتباكات في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

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وقبيل ذلك، سُمع دويّ انفجار في مخيم جنين بالتزامن مع تحليق مسيّرات الاحتلال على ارتفاع منخفض.

 

 

 

 


 




 

 


 

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