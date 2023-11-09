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جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 5 خلال معارك أمس

الخميس، 09-11-2023 07:27 ص

أميركا: الفلسطينيون ينبغي أن يحكموا غزة بعد الحرب

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الوكيل الاخباري- قالت الولايات المتحدة إنه يتعين على الفلسطينيين أن يحكموا قطاع غزة بمجرد أن تنهي إسرائيل حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في معارضة للفكرة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن في القطاع.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -خلال مؤتمر صحفي في طوكيو- "لا إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الصراع. لا محاولة للتضييق على غزة أو حصارها. لا تقليص لأراضي غزة".

وأضاف أنه قد تكون هناك حاجة إلى "فترة انتقالية ما" في نهاية الصراع، لكن الحكم بعد انتهاء الأزمة "يجب أن يشمل حكما بقيادة فلسطينية واتحادا لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

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