"أوقاف غزة" تدعو لإعلان حالة النفير العام

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة الإثنين إلى إعلان النفير العام والتحرك على جميع الصُعد والمستويات لإيقاف العدوان الخطير على المسجد الأقصى حتى يدرك العدو خطورة عدوانه وعواقبه وخيمة.

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وقال بيان للوزارة الإثنين إن ما يتعرض له المسجد الأقصى عدوان قذر تجاوز الخطوط الحمراء، وهو تدنيس لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذان بالدخول الفعلي لتنفيذ مخططهم القذر بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.



ونوهت إلى أن الصمت أمام هذا العدوان السافر سيُحفز قادة الاحتلال على استكمال المخطط الصهيوني نحو هدم الأقصى وإقامة الهيكل.



وأضافت:" إن قضية الأقصى هي قضية المسلمين الأولى والكبرى، وعليه فالواجب مُتعين في حق الأمة بأسرها بإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من المخططات الصهيونية الاجرامية".



كما طالبت جميع القوى الوطنية والإسلامية وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني إشعال الأرض لهيباً تحت أقدام الغزاة في كل مكان من أرضنا المغتصبة في الداخل المحتل، والضفة الغربية والقدس وغزة والتحرك وبذل ما بالوسع لنصرة المسجد المبارك.

صفا