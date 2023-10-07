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السبت، 07-10-2023 11:42 ص

أول تعليق لحزب الله على عملية "طوفان الأقصى"

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الوكيل الاخباري - في أول تعليق لحزب الله اللبناني على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس اليوم السبت، أكد أن "قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية.

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وبارك الحزب "للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة بالعملية البطولية الواسعة النطاق"، معتبرا أن "هذه العملية هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".

ودعا حزب الله "شعوب أمتنا العربية والاسلامية والأحرار في العالم إلى إعلان التأييد ‏والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول ‏والفعل".


وكانت كتائب القسام أعلنت بدء عملية "طوفان الأقصى" صباح اليوم، وقال القائد العام للكتائب محمد الضيف إن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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