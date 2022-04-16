إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة القدس

الوكيل الإخباري-أصيب عشرات الطلبة من جامعة القدس في بلدة أبو ديس بالاختناق، اليوم السبت، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل حرم الجامعة.

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واندلعت على إثرها مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال التي سيرت آلياتها في محيط الجامعة، بالتزامن مع وقفة دعم نظمت داخل الحرم نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل بحق أبناء شعبنا خاصة في القدس وجنين.



وأغلق جنود الاحتلال الطريق الرئيس الواصل بين قريتي السواحرة الشرقية وأبو ديس قرب مفترق الجامعة.



وفا

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