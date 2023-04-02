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الأحد، 02-04-2023 08:57 م

إصابات في اعتداءات للمستوطنين على اهالي بلدة صوريف بالخليل

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الوكيل الاخباري- أصيب مواطنان في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، بجروح، وآخرون برضوض، في اعتداء للمستوطنين عليهم بالضرب.

وقالت مصادر أمنية ، إن مستوطني مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي بلدة صوريف، اعتدوا على المواطنين بالعصي والحجارة، مما أدى الى أصابة شابين بجروح ورضوض، نقل احدهما، جراء ذلك، إلى المستشفى الأهلي بالخليل.

كما وأصيب مواطن فلسطيني بجروح ورضوض، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج له ميدانيا.

وفي السياق ذاته، اعتدى المستوطنون على أحد رعاة الأغنام في نفس المنطقة، وقاموا بطرده ومنعه من رعي اغنامه في الأراضي المحاذية للمستوطنة المذكورة.

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وفا

 




 

 


 

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