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الخميس، 20-05-2021 08:05 ص

أكثر من 30 غارة

إصابات في غارات عنيفة على مناطق متفرقة من غزة

غارة
توضيحية


الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الخميس، جراء سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت أكثر من 30 غارة عنيفة حتى اللحظة، استهدفت خلالها طرقاً رئيسية، ومواقع، وأراضٍ شمال مدينة غزة، وفي بلدة جباليا شمال القطاع، وفي محافظة خان يونس جنوبا، ما أدى إلى إصابة 13 فلسطينيا بجروح مختلفة، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات، لتلقي العلاج.


وأضافت ، أن "القصف الهمجي " أدى إلى تدمير شارع الصفطاوي الحيوي، والذي يربط مدينة غزة بمحافظة الشمال، والشارع المؤدي إلى سوق معسكر جباليا من مفترق الشهداء الستة، وحتى مفترق بركة أبو راشد، وألحق أضرارا مادية فادحة في المنازل، والمحال التجارية، وشبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي.


وأشارت إلى أن القصف الجوي ما زال متواصلا حتى اللحظة، وأن أصوات الانفجارات تسمع في كافة أرجاء محافظات قطاع غزة.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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