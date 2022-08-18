الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

الخميس، 18-08-2022 10:56 ص

إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

MhI0f


الوكيل الإخباري-أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، صباح اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي رام الله والبيرة.

اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و33 بالاختناق، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة.


وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع فلسطين الطبي، وأطلقت قنابل الغاز والصوت.

 

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ftfVQ

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

8dd25c6d-17f0-4297-88b9-fc5b4c789937

132 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"

TgJ90

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمسجد و4 منازل جنوب الخليل

thumbs_b_c_6e93079cb43193b1e32bdba0ee76af2d

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

2a1882a538dcf14b53263b4f33ed4c7d

الاحتلال يعتقل عددا من العمال الفلسطينيين في مخيم شعفاط

alsyadyn

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في شمال وجنوب قطاع غزة

أخبار متعلقة
download

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

36ae55a5-3700-4ea6-a58c-3000317e2059

الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء بثلاثة منازل ومنشأة زراعية جنوب الخليل

900x450_uploads,2022,07,02,37a6a37f6a

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام والصيادين جنوب قطاع غزة

مركب

الاحتلال يحرق مركب صيد في بحر غزة

22

منظمة التحرير الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في نابلس

اسعاف فف

شهيدان وإصابات باشتباكات مسلحة عنيفة مع الاحتلال في نابلس