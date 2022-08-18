إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

الوكيل الإخباري-أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، صباح اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي رام الله والبيرة.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و33 بالاختناق، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة.



وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع فلسطين الطبي، وأطلقت قنابل الغاز والصوت.



وفا

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