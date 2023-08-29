إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في قلقيلية

الوكيل الاخباري - أصيب جندي إسرائيلي بجراح خلال مواجهات عنيفة اندلعت منتصف ليلة الثلاثاء بعد اقتحام الاحتلال لبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأكد شهود عيان ، أن جندياً إسرائيلياً أصيب بعد استهداف مجموعة جنود بقنبلة خلال مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، فيما رد عليها الشبان ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة.





وشنت قوات الاحتلال حملات دهم لمنازل الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن أية اعتقالات، ومازالت عملية الاحتلال مستمرة.





وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة بالقواطع الحديدية طيلة يوم أمس وأعاقت حركة المواطنين بالذهاب والعودة إلى أعمالهم وجامعاتهم ومنازلهم.

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