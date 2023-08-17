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الخميس، 17-08-2023 04:38 م

الاحتلال يمنع مزارعين من دخول أراضيهم في قلقيلية

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الوكيل الإخباري- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مزارعين من دخول أراضيهم وجني محاصيلها الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري قرب مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر لـ "وفا" بأن سلطات الاحتلال وضعت على البوابة التي يعبرها المواطن الفلسطيني علي محمد نوفل للوصول إلى أرضه المعزولة خلف الجدار، قرارا بمنعه من دخولها والعمل فيها ومساحتها (51 دونما)، وهي مزروعة بالجوافة والمانجا والقشطة.

وأضافت أن المواطن الفلسطيني عبد الله إسماعيل زيد وجد أيضا على بوابة أرضه ومساحتها (دونم) قرارا بمنعه من دخولها أو العمل فيها، وهي مزروعة بالزيتون والعنب.

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