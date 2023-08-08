الاحتلال يناقش 28 خطة استيطانية جديدة بالضفة غدًا

الوكيل الاخباري - قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية إن "المجلس الأعلى للتخطيط" بما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية سيناقش غدًا الأربعاء، 28 خطة بناء استيطاني جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

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وأوضحت الحركة في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تُشجع المزيد من خطط البناء في الضفة الغربية، بما في ذلك البناء في "آرييل الغربية"، مما سيؤثر بشدة على تنمية مدينة سلفيت الفلسطينية.



وأشارت إلى أنه تم تقديم مخطط للمصادقة على حوالي 175 وحدة سكنية في "ارئيل غرب" في مستوطنة "ارئيل"، لافتة إلى أن هذه المنطقة بعيدة نسبيًا عن مستوطنة "أرئيل"، وتقع على أرض تابعة لمدينة سلفيت.



وأضافت أن "مخطط 175 وحدة سكنية في (آرئيل غرب) ليس مجرد توسيع لمستوطنة آرييل بمئات الوحدات السكنية، إنها مستوطنة جديدة مصممة لإغلاق بلدة سلفيت ومنع بشكل فعال تطوير الفضاء الفلسطيني في المنطقة".



ومن المتوقع أن تصل خطة "آرييل غرب" إلى آلاف الوحدات الاستيطانية.

وذكرت "السلام الآن" أن "المجلس الأعلى للتخطيط" وافق حتى الآن على بناء 12855 وحدة سكنية، إضافة إلى 182 وحدة، وسيصل هذا إلى ذروة غير مسبوقة عند 13037 وحدة.

صفا