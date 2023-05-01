إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بيت لحم

الوكيل الإخباري - أصيب شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال واعتقل مسن، اليوم الاثنين، خلال اقتحام مدينتي بيت لحم وبيت جالا .

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وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت جالا واندلعت مواجهات في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة شاب (20 عاما) برصاص حي في الظهر، ونقل الى مستشفى الاهلي في مدينة الخليل لخطورة حالته.



وأشار المصدر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني حسنين حسن شوكة (62 عاما) بعد دهم منزله في منطقة باب الدير وسط مدينة بيت لحم.



وأضاف أن مواجهات اندلعت إثر الاعتقال في المنطقة وسط إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.



وفا