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إصابة 3 شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

الخميس، 10-08-2023 09:28 ص

إصابة 3 شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - أصيب 3 شبان من حي الثوري في مدينة القدس المحتلة بجروح ورضوض، اليوم الخميس، خلال اعتداء للمستوطنين عليهم في حديقة عامة بالمدينة المحتلة.

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وأفادت مصادر، بأنه تم نقل الشبان الثلاثة إلى المستشفى في القدس، حيث أصيب أحدهم بجروح في رأسه بعد ضربه بآلة حادة.


في سياق متصل، اندلعت مواجهات في عدد من الأحياء والبلدات المقدسية بعد اقتحام قوات الاحتلال لها، في قرية الجيب شمال غرب القدس أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه الفلسطينيين واندلعت مواجهات، بالتزامن مع اندلاعها في بلد العيسوية شمال شرق القدس، وفي مخيم شعفاط المجاور، وحي عين اللوزة بسلوان.


وفا


 




 

 


 

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