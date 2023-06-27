الثلاثاء 27-06-2023
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الثلاثاء، 27-06-2023 04:24 م

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين شمال غرب أريحا

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الوكيل الإخباري- أصيب 3 فلسطينيين بجروح ورضوض، صباح اليوم الثلاثاء، في اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام في طريق المعرجات شمال غرب أريحا.

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وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، وأحد سكان المنطقة، حسن مليحات لـ "وفا"  بأن مجموعة من المستوطنين لاحقت رعاة الأغنام في تجمع عرب المليحات بالمعرجات، وهاجمتهم تحت تهديد السلاح، وأجبرتهم على مغادرة المراعي، حيث أصيب في الاعتداء، الفلسطينيين : جمال مليحات، وإبراهيم مليحات، والطفل عبد الحي مليحات ( 10 سنوات).


وأضاف أن المستوطنين احتجزوا قطيعا من الأغنام وانتشروا في المنطقة

 




 

 


 

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