السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

بدء الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية العرب في عمان

مبعوث أميركي: لم نرصد محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه

جيش الاحتلال يجدد الطلب من سكان غزة بالنزوح جنوباً

12 شهيدا على الأقل و54 جريحا في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الاقصى

الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف هندوراس المندد للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

50 شاحنة مساعدات جديدة تمر من معبر رفح نحو غزة

عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

السبت، 04-11-2023 12:58 م

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت أمر واعتقال 41 بالضفة

16990869680


الوكيل الاخباري - أصيب 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل، كما اعتقل 41 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وعشرات الآليات العسكرية، اقتحموا البلدة فجر اليوم، وأعلنوا أن البلدة منطقة عسكرية مغلقة، وداهموا العشرات من المنازل والمحال التجارية ومسجد بيت أمر الكبير.


وأضافت، أنه خلال انسحاب قوات الاحتلال بعد اقتحامها البلدة وقعت مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة 8 شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية من أجسادهم تم نقلهم إلى مشافي الخليل، كما قام ضابط من مخابرات الاحتلال بتهديد عدد من المواطنين، خاصة أهالي الشهداء بعدم وضع صور أبنائهم الشهداء داخل منازلهم.


من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 مواطنا فلسطينيا وسط إطلاق كثيف للنيران لمناطق متفرقة في مدن نابلس وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وجنين، بزعم أنهم مطلوبون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
252032

حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

1120231142228544845853

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488

shahnat-aly-ghzt

مبعوث أميركي: لم نرصد محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات

777

جيش الاحتلال يجدد الطلب من سكان غزة بالنزوح جنوباً

65460b7042360419792fdd51

رئيس كولومبيا: الهجوم الإسرائيلي على الأطباء في غزة جريمة حرب

980594

12 شهيدا على الأقل و54 جريحا في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

أخبار متعلقة
احتلال 9

نادي الأسير: 470 حالة اعتقال بالضفة في غضون 8 أيام

10202312121658569082369

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

imgid537878

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

1212

واشنطن ترفع تحذير السفر إلى الاحتلال والضفة للمستوى الثالث

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

طط

استشهاد فلسطيني اقتحم حاجز للاحتلال بجرافة في الخليل