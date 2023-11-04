إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت أمر واعتقال 41 بالضفة

الوكيل الاخباري - أصيب 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل، كما اعتقل 41 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وعشرات الآليات العسكرية، اقتحموا البلدة فجر اليوم، وأعلنوا أن البلدة منطقة عسكرية مغلقة، وداهموا العشرات من المنازل والمحال التجارية ومسجد بيت أمر الكبير.



وأضافت، أنه خلال انسحاب قوات الاحتلال بعد اقتحامها البلدة وقعت مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة 8 شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية من أجسادهم تم نقلهم إلى مشافي الخليل، كما قام ضابط من مخابرات الاحتلال بتهديد عدد من المواطنين، خاصة أهالي الشهداء بعدم وضع صور أبنائهم الشهداء داخل منازلهم.



من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 مواطنا فلسطينيا وسط إطلاق كثيف للنيران لمناطق متفرقة في مدن نابلس وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وجنين، بزعم أنهم مطلوبون.

