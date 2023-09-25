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الإثنين، 25-09-2023 11:16 ص

إضراب عام في الخليل احتجاجًا على محاولة اغتيال "فرّاح"

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الوكيل الاخباري - عم مدينة الخليل في فلسطين، يوم الاثنين، الإضراب العام احتجاجًا على محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي عبد الكريم فرّاح، وإصابته بالرصاص وحرق مركبته مساء أمس.

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وكانت البلدية دعت إلى الإضراب الشامل في مناحي الحياة بالمدينة، باستثناء موظفي الطوارئ والصحة والبيئة والأمن القائمين على إزالة التعديات.


ودعت البلدية المؤسسات كافة وعائلات وعشائر الخليل لحضور مؤتمر صحفي، وللمشاركة في وقفة جماهيرية عند ميدان ابن رشد الساعة الثانية عشر ظهرًا؛ رفضًا للاعتداء على عضو المجلس البلدي، واستهداف أعضاء المجلس خلال الأيام القليلة الماضية من مجموعة خارجة عن القانون.


وكان عضو المجلس البلدي الأسير المحرر فرّاح أصيب بجراح، مساء أمس، بفعل استهدافه بالرصاص وحرق مركبته من مسلحين.

 

صفا


 




 

 


 

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