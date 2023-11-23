إيطاليا تدعو الكيان لاحترام القانون الدولي

الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حركة حماس، وأسلوب تحقيق أهدافها، موضحا أن رسالته لإسرائيل هي ضرورة احترام القانون الدولي وجدية التعامل بشأن المدنيين.



وأضاف الوزير الإيطالي لصحيفة فايننشال تايمز أن "هناك عددا كبيرا جدا من المتطرفين في إسرائيل لا سيما في الضفة الغربية".



وأكد أنه يجب منح وقت للعمل على التوصل لحل سياسي طويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود.

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