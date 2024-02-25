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الأحد، 25-02-2024 11:33 ص

هيئة البث الإسرائيلية: هناك تفاؤل بالتوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن هناك تفاؤلا بأن يتم التوصل إلى تفاهمات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، قبل شهر رمضان.

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وأضافت هيئة البث -نقلا عن نفس المصادر- أن مجلس الحرب قرر السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه لقطر لمواصلة محادثات صفقة التبادل.


كما نقلت عن مسؤول أمني أن الصفقة المحتملة لن تمنع العملية البرية في رفح.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد سيتوجه إلى الدوحة خلال الأيام المقبلة لمواصلة هذه المفاوضات بهدف الاتفاق على هدنة لأسابيع عدة تشمل إطلاق المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بإسرائيل.


 




 

 


 

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