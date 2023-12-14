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ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18787 شهيداً

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ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18787 شهيداً

الخميس، 14-12-2023 05:40 م

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18787 شهيداً

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إنه خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 18 مجزرة وجرائم ابادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة.

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وبيّن القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أنه وصل للمستشفيات 179 شهيدا و 303 إصابات خلال الساعات الماضية، وعدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.


وبين انه ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 18.787 شهيدا، وأكثر من 50 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.


وأشار القدرة إلى أن الاحتلال الاسرائيلي حوّل مستشفى كمال عدوان إلى ثكنة ومسرحاً لعملياته العسكرية ويطلب تحت التهديد إخلاء الجرحى و المرضى إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية .


 




 

 


 

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