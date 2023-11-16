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إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الخميس، 16-11-2023 08:37 ص

اللواء الدويري يُعلق على فيديوهات نشرها الاحتلال عقب اقتحام مجمع الشفاء في غزة

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الوكيل الإخباري - علّق المحلل العسكري اللواء المتقاعد فايز الدويري، على الفيديوهات التي نشرها الاحتلال عقب اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة، وأظهرت بعض المعدات العسكرية الخفيفة البسيطة.

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وقال الدويري، عبر فضائية الجزيرة، تعليقاً على هذه الفيديوهات، إنها تعرض بعد 18 ساعة من الاقتحام، ولم تُظهر إلا عصبة رأس للقسام، وقطعة سلاح واحدة، وجعبة عتاد من القماش، مشدداً على أنه بلغة المنطق هذه فضيحة و "بروباغندا" فاشلة من الاحتلال.


وأشار إلى أنه بعد اقتحام المستشفى ودخول عربة عسكرية للاحتلال تم احضار هذه المواد وعرضها على أنها موجودة من قبل، مؤكداً أن الاحتلال لو كان صادقاً لعرض فتحات الأنفاق التي ادعى أنها تحت المستشفى والتي تستخدمها المقاومة.


وقال الدويري، إن ما عرضه الاحتلال أمور سخيفة لا تنطلي على أحد، وهو ما يثبت أن معظم البيانات التي أصدرها الاحتلال كاذبة. 


وأكد أن كتائب القسام تقدم فيديو ودليل موثق للعمليات التي تقوم بها، وهو ما يؤكد على صدق ونجاح المقاومة، كما يؤكد على فشل وكذب الاحتلال.


وأضاف الدويري أن الرئيس الأمريكي  تبنى الرواية الإسرائيلية، ثم تراجع عن ذلك وقال إنها غير منطقية، مبيناً أن هذا الكذب من الاحتلال سوف نراه مراراً وتكراراً. 

 




 

 


 

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