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السبت، 21-05-2022 06:25 ص

استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص الاحتلال في جنين

اسعاف فف


الوكيل الإخباري - استشهد، فجر اليوم السبت، فتى وأصيب آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

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وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى أمجد الفايد (17 عاما)، وإصابة آخر (18 عاما) بجروح حرجة خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها.


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، اطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية باتجاه الشبان.


وفور الإعلان عن استشهاد الفتى الفايد انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، حمل فيها المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها.


وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والداعية إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل التصدي لإرهاب الاحتلال وجرائمه، بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.


وأعلن أمين سر حركة فتح اقليم محافظة جنين عطا أبو ارميلة، أن جثمان الشهيد الفايد سيشيع اليوم، من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

 

وفا


 




 

 


 

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