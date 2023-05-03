استشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه خلال عدوان الاحتلال على غزة فجراً

الوكيل الإخباري - استشهد الفلسطيني هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عاما)، صباح اليوم الأربعاء، متأثراً بجروح أصيب بها بشظايا قصف صاروخي استهدف موقعاً شمال غرب مدينة غزة.

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وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد الفلسطيني مبارك متأثرا إصابته بجروح خطيرة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقعاً شمال مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.



وكان خمسة فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة بشظايا صواريخ الاحتلال سقطت على منزلهم شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقعاً مختلفة في عدة مناطق بالقطاع، ألحقت دماراً وخراباً بممتلكات الفلسطينيين .

وفا