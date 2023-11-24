استطلاع إسرائيلي: سقوط حزب الصهيونية الدينية المتطرف تحت نسبة الحسم

الوكيل الاخباري -

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أظهر استطلاع رأي، مساء اليوم الجمعة، تزايد شعبية رئيس كتلة "المعسكر الوطني" وعضو كابينيت الحرب الإسرائيلي ، بيني غانتس، وتفوقه بشكل كبير على حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، فيما كانت مفاجأة الاستطلاع، سقوط حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف والعنصري، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تحت نسبة الحسم.وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، بحسب الاستطلاع، ستحصل أحزاب المعارضة، من ضمنها "المعسكر الوطني"، مع الأحزاب العربية على 79 مقعدا، مقابل 41 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحالي، حسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف".