الجمعة 10-11-2023
الوكيل الاخباري

القسام تعلن عن تدمير 8 مدرعات للاحتلال وقصف تل ابيب وقاعدة رعيم وكيبوتس نيريم

ارتفاع عدد شهداء موظفي الأونروا في قطاع غزة إلى 100

الولايات المتحدة على شفا إغلاق حكومي جديد

انتشال حوالي 50 شهيداً من مدرسة البراق بغزة بعد تعرضها لقصف إسرائيلي

الهلال الأحمر الفلسطيني: قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس بغزة

الصحة العالمية: إجلاء 12 طفلاً مصاباً بالسرطان من غزة إلى الأردن ومصر

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11078 شهيداً منهم 4506 أطفال

الصحة الفلسطينية : نناشد بالتدخل لوقف المجازر بحق المستشفيات ومن بداخلها في غزة

عشرات الآلاف من الفلسطينيين ينزحون نحو جنوب قطاع غزة - فيديو

القسام تعلن دك تجمع لجنود الاحتلال بقذيفة أُسقطت من طائرة مسيرة

عاجل

القسام تعلن عن تدمير 8 مدرعات للاحتلال وقصف تل ابيب وقاعدة رعيم وكيبوتس نيريم

الجمعة، 10-11-2023 05:47 م

نتنياهو: سنبقى في غزة ولن نعطيها لقوى خارجية

20200315143629reup-2020-03-15t143504z_1304635995_rc2ekf9ac12d_rtrmadp_3_health-coronavirus-israel-netanyahu.h-730x438-1


الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل" ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.

اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال اجتماع عقده نتنياهو مع رؤساء بلديات غلاف غزة في قاعدة كيريا في تل أبيب.

وقال رؤساء البلديات لنتنياهو، إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى "عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر مقاوم فلسطيني".

ورد نتنياهو بالقول أن "قوات جيش الاحتلال ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية".

وقال إنه "ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1699626882768

ارتفاع عدد شهداء موظفي الأونروا في قطاع غزة إلى 100

584

انتشال حوالي 50 شهيداً من مدرسة البراق بغزة بعد تعرضها لقصف إسرائيلي

214a22f3eccb0ca693faef3e21098eb5

الهلال الأحمر الفلسطيني: قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس بغزة

12-1

الصحة العالمية: إجلاء 12 طفلاً مصاباً بالسرطان من غزة إلى الأردن ومصر

5202116114435119894818

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11078 شهيداً منهم 4506 أطفال

GettyImages-1722550143

الصحة الفلسطينية : نناشد بالتدخل لوقف المجازر بحق المستشفيات ومن بداخلها في غزة

أخبار متعلقة
652a4aa24c59b71dd64a800c

روحاني: "طوفان الأقصى" رد طبيعي على قتل الفلسطينيين طيلة سنوات

ط

فيديو - طفل فلسطيني ينزل ساجداً في مستشفى بقطاع غزة

8

صور من نزوح الغزيين إلى الجنوب

يي

اليونيسف: الوضع في غزة كارثي ولا وجود لأماكن آمنة

652a0bc64c59b713940f0c48

"بلومبيرغ": إدارة بايدن قلقة من عواقب هجوم على غزة قد يبدأ في أي لحظة

774

منظمة: الاحتلال قتل 614 طفلاً فلسطينياً في الحرب حتى الآن