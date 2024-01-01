استمرار انسحاب جيش الاحتلال من شمال غزة

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من شمال غزة، مشيرة إلى أنه سيتم تسريح قوات إضافية في الأيام القادمة.

اضافة اعلان



وقالت إن الفرقة 98 تقود 7 ألوية في محور خان يونس بهدف تحديد مكان المحتجزين وتصفية قادة حماس.



وأضافت أن التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض نتنياهو الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب، وأن الجيش معني بالانتقال للمرحلة التالية التي تقوم على سحب قواته من داخل قطاع غزة.



وأشارت إلى أن جيش الاحتلال معني بالتحرك من داخل الأراضي المحتلة نحو أهدافه وليس من داخل قطاع غزة.