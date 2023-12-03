الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بعدما خرجن من غزة.. أسيرات يطالبن حكومة نتنياهو بالافراج عن المتبقين

نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة لـ"تقليص" عدد سكان غزة

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر في بث رسائل لتهجير أهالي غزة

الجيش الأمريكي سينشر صواريخ متوسطة المدى بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

41.9 سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الأحد

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عين السلطان بأريحا

الصحة العالمية: تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة

الاحتلال يعتقل فتاة من بيت لحم

عاجل

محلل عسكري من رام الله لـ الوكيل: الاحتلال سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة

الأحد، 03-12-2023 09:46 ص

بعدما خرجن من غزة.. أسيرات يطالبن حكومة نتنياهو بالافراج عن المتبقين

656c0878423604186759844d


الوكيل الإخباري- تحدثت أسيرات إسرائيليات أطلقت حماس سراحهن في عمليات تبادل سابقة، بشكل علني للمرة الأولى السبت، حيث دعون الحكومة الإسرائيلية للعمل على إطلاق الأسرى المتبقين في غزة.

اضافة اعلان


وظهرت الأسيرات اللواتي أطلق سراح معظمهن خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس التي استمرت 7 أيام في بث فيديو أمام حشد ضم الآلاف خلال مسيرة بوسط تل أبيب. 

وحضت الأسيرات المفرج عنهن الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات لضمان إطلاق سراح الأسرى المتبقين. 

 

وقالت يلينا تروبانوف التي أطلق سراحها الأربعاء للمتظاهرين المحتشدين أمام متحف تل أبيب للفنون "يجب أن نعيد ساشا والبقية"، في إشارة إلى ابنها الذي لا يزال محتجزا في غزة. 

واضافت يوشيفيد ليفشيتز البالغة 85 عاما والتي أطلقت حماس سراحها خارج اتفاق الهدنة، إن "الالتزام الأخلاقي لهذه الحكومة هو إعادتهم إلى وطنهم على الفور، بلا تردد".

 

يأتي ذلك، غداة انهيار الهدنة التي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة وشهدت إطلاق سراح 80 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال مقابل 240 أسيرا فلسطينيا، على مدار أسبوع. 


واستأنفت القوات الإسرائيلية قتالها في قطاع غزة صباح الجمعة. 


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري السبت إن 137 إسرائيليا وأجنبيا ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-03 at 9.45.15 AM

نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة لـ"تقليص" عدد سكان غزة

Woez6XVbyyqgyFPntjDAdLeXHX5EgHsW1hisOIGY

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله

-1721140811

9 شهداء بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة جنوب غزة

02088335780147018334802371023303

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عين السلطان بأريحا

9

الصحة العالمية: تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة

1379745509

الاحتلال يعتقل فتاة من بيت لحم

أخبار متعلقة
432377

تقرير: من هم الأسرى الـ 136 المتبقون في غزة؟

ز

نتنياهو: لا توجد حاليا صفقة لتبادل الأسرى

2235196_0

مسؤول أميركي: نتنياهو يريد إنشاء منطقة عازلة بشمال غزة

sss

بايدن يعرب عن تفاؤله بإطلاق سراح أسرى لدى حماس

1

بايدن فوجئ بموقف نتنياهو بشأن مهاجمة المناطق الحضرية

6549561142360456335293ca

نادي الأسير الفلسطيني يؤكد استشهاد أسير من غزة في سجن عوفر