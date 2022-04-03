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الأحد، 03-04-2022 01:44 م

اصابة عامل بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق قرب جدار الفصل العنصري في طولكرم

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الوكيل الإخباري-أصيب، فجر اليوم الأحد، عامل بالرصاص وآخرون بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع قرب بوابات جدار الفصل العنصري في طولكرم.

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وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال المنتشرة في محيط بوابات فرعون وجبارة جنوب طولكرم، ومنطقة الشعراوية شمالها، قامت بملاحقة العمال أثناء توجههم إلى أعمالهم في أراضي عام 1948، وسط اطلاق لقنابل الغاز والأعيرة المطاطية، ما أدى إلى إصابة عامل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والآخرين بالاختناق.


تجدر الإشارة إلى أن عشرات العمال أصيبوا ايضا بحالات اختناق بمحاذاة جدار الضم العنصري غرب وجنوب غرب محافظة جنين.

 

وفا

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