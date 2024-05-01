اعتقال نحو 1000 شخص بأكثر من 25 حرما جامعيا أميركيا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل الإعلام الأميركية باعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص في أكثر من 25 حرمًا جامعيًا في 21 ولاية منذ 18 أبريل/نيسان الماضي.

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وقبل ساعات اقتحمت شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واعتقلت عشرات الطلاب المتضامنين مع فلسطين، في حين قالت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات فرع جامعة كولومبيا إن قيادة الجامعة تتحمل مسؤولية ما قد يحدث.



وخلال الأسبوعين الماضيين امتدت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزع في سائر أنحاء الولايات المتحدة، من كاليفورنيا غربًا (جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، جامعة جنوب كاليفورنيا…) إلى الولايات الشمالية الشرقية (كولومبيا، ييل، هارفارد، يوبين) مرورًا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا.







