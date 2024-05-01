الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الصحة العالمية: الهجوم على رفح "كارثة إنسانية"

فلسطين .. الاحتلال اغتال 25 عاملاً منذ مطلع العام الحالي

الأونروا: دعوات تفكيك الوكالة هدفها تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين

ولي العهد بمناسبة يوم العمال: بُناة الوطن يعطيكم العافية

المرشد الإيراني: ملف غزة أصبح أهم مسألة في العالم

سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الاردن اليوم

فيديو- مصرع 19 شخصا جراء انهيار طريق سريع في الصين

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العمال

الروابدة توجه رسالة إلى عمال الأردن

البيت الأبيض: بايدن ارتكب 148 خطأ خلال تصريحات عامة عام 2024

الأربعاء، 01-05-2024 10:15 ص

بعد أيام من الاحتجاجات المؤيدة لغزة .. جامعة أمريكية ترضخ لمطالب طلبتها وتبرم أول اتفاق من نوعه

111


الوكيل الإخباري- أبرمت جامعة "براون" الأمريكية المرموقة مساء الثلاثاء أول اتفاق من نوعه منذ بدء الحركة الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين، مع مجموعة من طلابها مناهضة للحرب في غزة ينص على أن يزيل المحتجون مخيمهم من الحرم الجامعي مقابل وعد بأن تعيد الجامعة النظر في علاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل.

اضافة اعلان


في هذا السياق، صرّحت كريستينا باكسون، رئيسة الجامعة الواقعة بمدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند (شمال شرق الولايات المتحدة)، بأن الطلاب المحتجين وافقوا على إنهاء احتجاجهم وتفكيك مخيمهم بحلول الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي - في البلاد - من عصر الثلاثاء.


وأضافت في بيان أن الطلاب وافقوا أيضًا على "أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن القيام بأي أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون".

 

وأضاف البيان أنه في المقابل "ستتم دعوة خمسة طلاب للقاء خمسة أعضاء من مؤسسة جامعة براون في مايو/أيار لتقديم حججهم بشأن سحب استثمارات براون من -شركات تسهّل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة-".


يعتبر هذا الاتفاق بمثابة أول تنازل كبير من جانب إدارة جامعة أمريكية مرموقة إزاء الحركة الطالبية الاحتجاجية التي لا زالت تتسع نطاقًا في داخل البلاد وخارجها.

 

وتسببت هذه الاحتجاجات بتوقيف مئات الطلاب وبشلل جامعات عدّة وبانقسام حادّ في الرأي العام الأمريكي.


ويمثل قطع العلاقات بين كبريات الجامعات الأمريكية الخاصة ورعاة وشركات مرتبطة بتل أبيب أحد مطالب الحركة الطالبية التي تدافع عن القضية الفلسطينية وتدعو لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.


وخلال الأسبوعين الماضيين امتدت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزع في سائر أنحاء الولايات المتحدة، من كاليفورنيا غربًا (جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، جامعة جنوب كاليفورنيا...) إلى الولايات الشمالية الشرقية (كولومبيا، ييل، هارفارد، يوبين) مرورًا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا.


ولا يزال يتعين على طلاب جامعة براون وإدارتها مناقشة الخطوط العريضة لهذا الاتفاق خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار وحتى أكتوبر/تشرين الأول.


وفي المخيم الاحتجاجي الذي بنوه في حديقة الجامعة، قفز طلاب فرحًا بالاتفاق وعانق بعضهم بعضًا وهم يغنون. وقال الطالب ليو كورزو كلارك إن الاتفاق هو "انتصار كبير لهذه الحركة الدولية ولشعب فلسطين".

أ ف ب



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7-730x438

الصحة العالمية: الهجوم على رفح "كارثة إنسانية"

WhatsApp Image 2024-05-01 at 12.16.09 PM

فلسطين .. الاحتلال اغتال 25 عاملاً منذ مطلع العام الحالي

أونروا-1-730x438

الأونروا: دعوات تفكيك الوكالة هدفها تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين

124117

المرشد الإيراني: ملف غزة أصبح أهم مسألة في العالم

275584613

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

9c9c96b950c9fe12b39adaab8768c7f5.jpeg-32e45259-cce7-46d5-a770-51fc1a83cce9

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة الى 34568 شهيداً

أخبار متعلقة
باريس.jpg-6cb2804f-cd89-44c8-98a9-39d0cd8d6e37

بعد الجامعات الأميركية.. احتجاجات في جامعات وعواصم أوروبية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

97f3b25a7e

بولندا تستدعي السفير الاسرائيلي على خلفية مقتل عاملي الاغاثة في غزة

243320

قطر تدعو إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة

4444df1c457d25a0d449960fb2e47de4

18.5 مليار دولار أضرار البنية التحتية في غزة

014

بلجيكا تعلن استعداداها للاعتراف بدولة فلسطين

القسام

القسام: قصفنا قوة إسرائيلية راجلة بحي التفاح