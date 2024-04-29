الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، (12) فلسطينياً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.



وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، وأريحا، وطولكرم.



وأشارت المصادر إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت (8505) معتقلين، وتشمل هذه الحصيلة من تم اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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