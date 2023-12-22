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قرار هام من مجلس الأمن بشأن المساعدات لغزة

الجمعة، 22-12-2023 08:14 م

اعتقال 4675 فلسطينياً في الضفة منذ 7 اكتوبر الماضي

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال اليوم الجمعة (20) مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم فتاة تم الإفراج عنها لاحقاً، وصحفي.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنه توزعت عمليات الاعتقال في محافظات: الخليل، رام الله، جنين، قلقيلية، طوباس، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.


وبين النادي، أنه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى نحو (4675)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


 




 

 


 

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