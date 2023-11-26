الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الأسيرة المحررة جعابيص: فتيات فلسطينيات تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال

الأسيرة المحررة دويات: لدي مخاوف على الأسيرات في سجون الاحتلال بسبب القمع الشديد

وصول الأسيرتين شروق دويات وإسراء جعابيص إلى منزليهما في القدس

مشاهد من تسليم كتائب القسام الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر - فيديو

وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بلدة بيتونيا بالضفة الغربية

قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر

كتائب القسام: سلمنا 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و7 من حملة الجنسيات الأجنبية

الكشف عن تفاصيل وعدد الأسرى المفرج عنهم الليلة

قطر: سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 13 من المحتجزين

1022 مركبة و1444 شقة معروضة للبيع بالمزاد العلني - رابط

عاجل

مشاهد من تسليم كتائب القسام الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر - فيديو

الأحد، 26-11-2023 02:35 ص

وصول الأسيرتين شروق دويات وإسراء جعابيص إلى منزليهما في القدس

Untitled


الوكيل الإخباري - وصلت الأسيرتان المحررتان إسراء جعابيص وشروق دويات إلى منزليهما في القدس المحتلة، وسط تشديدات أمنية واسعة.

اضافة اعلان


وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسيرة إسراء جعابيص في القدس المحتلة.


واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا على الطواقم الصحفية المتواجدة في منزل الأسيرة إسراء الجعابيص.

بدورها قالت الأسيرة شروق دويات، "نوجه رسالة لأهل غزة بأننا نقف معكم وندعمكم".

 

وأضافت أننا نعيش فرحا كبيرا ولكنه ممزوج بالألم ونترحم على شهداء غزة ونتمنى توقف الحرب.

 

وبيّنت أن عملية الإفراج عنا من قوات الاحتلال ترافقت مع ضغط نفسي وفرض انتظار مطول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled

الأسيرة المحررة دويات: لدي مخاوف على الأسيرات في سجون الاحتلال بسبب القمع الشديد

WhatsApp Image 2023-11-26 at 2.14.59 AM

مشاهد من تسليم كتائب القسام الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر - فيديو

65627e72f3ca4

وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بلدة بيتونيا بالضفة الغربية

427485

"أكسيوس": بايدن طلب خلال اتصال مع أمير قطر المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بصفقة الرهائن

WhatsApp Image 2023-11-26 at 12.49.48 AM

قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر

656242614c59b7668b7102b5

تظاهرة ضخمة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة وإعادة الأسرى من قطاع غزة

أخبار متعلقة
10202320171052657911521

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

1

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس الشرقية

WhatsApp Image 2023-10-30 at 2.40.29 PM

الجهاد الإسلامي: الاحتلال لم يحقق أي إنجاز في غزة رغم بدء العدوان البري

اسعاف 5

إصابة شاب بجروح برصاص شرطة الاحتلال في القدس

fa200-1698526124

الاحتلال يقتحم عددا من أحياء القدس ومواجهات في مخيم شعفاط

1698404259604

5 آلاف مصل فقط أدّوا صلاة الجمعة في "الأقصى المبارك"