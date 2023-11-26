وصول الأسيرتين شروق دويات وإسراء جعابيص إلى منزليهما في القدس

الوكيل الإخباري - وصلت الأسيرتان المحررتان إسراء جعابيص وشروق دويات إلى منزليهما في القدس المحتلة، وسط تشديدات أمنية واسعة.

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وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسيرة إسراء جعابيص في القدس المحتلة.



واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا على الطواقم الصحفية المتواجدة في منزل الأسيرة إسراء الجعابيص.



بدورها قالت الأسيرة شروق دويات، "نوجه رسالة لأهل غزة بأننا نقف معكم وندعمكم".

وأضافت أننا نعيش فرحا كبيرا ولكنه ممزوج بالألم ونترحم على شهداء غزة ونتمنى توقف الحرب.

وبيّنت أن عملية الإفراج عنا من قوات الاحتلال ترافقت مع ضغط نفسي وفرض انتظار مطول.