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كتائب القسام تعلن عن استهداف 10 آليات صهيونية منذ صباح اليوم

الإثنين، 04-12-2023 12:16 م

اعتقال 60 فلسطينيا بالضفة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين 60 فلسطينيا على الأقل بالضفة بينهم أسرى سابقون.

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وفي بيان له أوضح أن عمليات الاعتقال قد تركزت في مخيم الدهيشة/بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، وأفرج عن مجموعة منهم لاحقا.


وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (3540)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعائهم واعتقالهم لاحقا.

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