اعداد قليلة من المصلين تتمكن من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

الوكيل الإخباري -

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تمكنت أعداد قليلة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة اليوم الجمعة، بعد قيام قوات الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين إلى البلدة القديمة والمسجد.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن هذه هي الجمعة الخامسة على التوالي التي يجرى فيها قمع المصلين الذين يرفض الاحتلال السماح لهم بدخول الأقصى، أثناء قيامهم بالصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة.واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، على المصلين في حي وادي الجوز في القدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلاة، للجمعة الخامسة على التوالي.وأفاد شهود عيان للوكالة بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني والغاز السام المسيّل للدموع، ولاحقت المصلين واعتدت على عدد منهم بالضرب.