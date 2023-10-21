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السبت، 21-10-2023 11:53 م

الأمم المتحدة: نتفاوض لإرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية إلى غزة غدا الأحد

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الوكيل الاخباري- أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن الأمم المتحدة تجري مفاوضات لإرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية، والتي يمكن إرسالها إلى قطاع غزة يوم الأحد.

وقال غريفيث في حوار مع وكالة "رويترز" يوم السبت: "نحن نتفاوض حاليا حول هذا الأمر، غدا قد نستقبل قافلة أخرى، وربما تكون أكبر قليلا، من 20 إلى 30 شاحنة".

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وأعلن مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان عن هدف تسليم ما يصل إلى 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يوميا عبر معبر رفح في مصر، كما نقلت شبكة "سي إن إن".

وأفاد مصدر، اليوم السبت، بأن شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة تمت تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أمريكية -مصرية.

 




 

 


 

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