الأوقاف الفلسطينية : 219 مستوطنا اقتحموا الأقصى صباح اليوم

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 219 مستوطنًا ومتطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية اليوم.



وعززت قوات الاحتلال من وجودها ودفعت بمئات من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة لتأمين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح الذي يمتد لـ 7 أيام.



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وكانت قد افادت دائرة الأوقاف مسبقا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت فلسطينيا من باحة المسجد الأقصى، وقامت بالتضييق على المصلين بالمسجد القبلي، وذلك تزامنًا مع عيد الفصح اليهودي.



وقد حذّرت أوساط رسمية وغير رسمية، فلسطينية وعربية، من دعوات الجماعات الاستيطانية لإرسال قرابين وذبحها في المسجد الأقصى أو على مقربة منه، مؤكدة "إسلامية الأقصى" وداعية إلى حمايته.



