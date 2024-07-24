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الأربعاء، 24-07-2024 02:14 م

الإمارات تعزز عملياتها الإغاثية في غزة وتطلق مشروعاً لصيانة خطوط المياه المُتضررة في خان يونس

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الوكيل الاخباري- تواصل عملية "الفارس الشهم 3 " جهودها الإغاثية في قطاع غزة وهي المبادرة التي تم اطلاقها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتشارك جميع الهيئات والمؤسسات الإماراتية لمواجهة الأزمات الإنسانية والنكبات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة، تجسيداً للرسالة الإنسانية للإمارات التي أصبحت عاصمة الإنسانية في العالم، بجهودها الإغاثية في دول كثيرة.

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وتعد المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات جزءاً لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب التي تواجه ظروفاً استثنائية من حروب ونكبات طبيعية، ولا ترتبط بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، حيث كرست دولة الإمارات مكانتها الإنسانية جراء اعتدالها السياسي، وعلاقاتها الإيجابية مع دول العالم التي تمكنها من الوصول إلى مواقع الأزمات.


جسور إماراتية 


وخلال الشهور القليلة الماضية واصلت دولة الإمارات حملاتها الإنسانية لمساعدة الغزيين، من خلال حملات مختلفة من أبرزها عملية " الفارس الشهم 3" ومبادرة " طيور الخير" وحملة تراحم، وتحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وكان من أبرز الخطوات عمليات الاسقاط الجوي للمساعدات بالطائرات الإماراتية على قطاع غزة التي نقلت أطنان المساعدات، وتسيير قوافل المساعدات الغذائية والطبية بالشاحنات إلى القطاع، وافتتاح المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، والمستشفى الإماراتي العائم في القطاع، وتسيير سفن إغاثة إنسانية لمساعدة الفلسطينيين، وتأمين محطات تحلية للمياه، ومخابز لتأمين الخبز، وما يتعلق بمساعدة الغزيين من خلال تأمين خيم إيواء للعائلات والأفراد في مواقع مختلفة، وما يتعلق بـتأمين كسوة الشتاء والعيد، واستضافة مئات الغزيين من الجرحى والمرضى وعائلاتهم في مدينة الإمارات الإنسانية، بعد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاج الجرحى، والأطفال، والمرضى من حالات السرطان في مستشفيات دولة الإمارات، حيث تواصل الطائرات نقلهم من قطاع غزة لتلقي العلاج.


أزمة مياه


ويعاني قطاع غزة من أزمة مياه صعبة، بسبب تدمير البنى التحتية، وتضرر شبكات المياه، حيث أقامت دولة الإمارات محطات تحلية للمياه لتأمين الغزيين بالمياه العذبة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي كان قد أمر بها صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة الغزيين ، والتي تجسد مواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف إلى جانبهم خلال الظروف الصعبة.


وفي ذات السياق واصلت مبادرة الإغاثة "عملية الفارس الشهم 3" جهودها من خلال التركيز على ملف المياه، حيث وضعت مؤخراً حجر الأساس لمشروع صيانة خطوط المياه المدمرة في مدينة خان يونس، الممول من قِبَل دولة الإمارات، والذي تنفذه شركة مختصة لإيصال المياه لسكان المحافظة الذين يعانون من صعوبة وصول المياه بسبب انهيار البنية التحتية وتدمير الشبكات والآبار في مختلف المناطق، وذلك بالتعاون مع بلدية خان يونس، ومصلحة مياه بلديات الساحل، بما سيؤدي للتخفيف من مصاعب الغزيين في الحصول على المياه، ويستهدف التمويل الإماراتي إصلاح الخطوط وضخ المياه، بالإضافة للاستمرار في تنفيذ حملة توزيع المياه من خلال الصهاريج على مختلف مراكز الإيواء التي وصل عدد المستفيدين منها أكثر 70 ألف مستفيد، وما زالت مستمرة. 


كما تسعى "عملية الفارس الشهم 3" إلى توفير المياه في كافة المناطق من خلال المشاريع الإنسانية، خصوصاً المناطق المكتظة التي تحوي أعداداً كبيرة من النازحين الذين وصل عددهم 900 ألف نسمة في مدينة خانيونس لوحدها، إضافة لما يعانيه بقية الغزيين.


وكانت عمليات إصلاح شبكات المياه المُتضررة قد انطلقت بعد توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية خان يونس، لإعادة تشغيل آبار المياه الرئيسية والخزانات والخطوط المُدمرة؛ لتمكين البلدية من تقديم الخدمات الإنسانية للسكان والعائلات النازحة في المدينة، من أجل التخفيف من معاناتهم في الحصول على المياه، وتجنب الكوارث الصحية.


يذكر في هذا الصدد أن مدينة خان يونس تعاني من شح المياه، بعد تدمير 25 بئراً بشكل كلي و12 بئراً بشكل جزئي خلال فترة الأحداث بالمدينة،  كما بلغت نسبة الأضرار في الشبكات الرئيسية 70%، مما يشكل عائقاً أمام توفير المياه لآلاف العائلات الفلسطينية في خانيونس، في وقت يزداد فيه انتشار الأوبئة والأمراض، جراء نقص المياه.

 


 




 

 


 

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