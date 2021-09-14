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الثلاثاء، 14-09-2021 06:58 م

الاحتلال : فتحة في جدار جنين عبرها احد الأسيرين

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الوكيل الإخباري-ذكرت صحيفة " هارتس "العبرية أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية قلصت البحث عن الاسيرين في منطقتين في قضاء الناصرة 

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وأضافت، بأن توقعات تشير الى ان واحدا من الاسيرين  اللذين ما زالا احرارا نجح في العبور الى مناطق الضفة الغربية 

 

حيث أوضحت أن شريط مصور وقع في ايدي مخابرات الاحتلال يظهر شخصا يشبه أحد الاسيرين عبر من "فتحة" في الجدار الفاصل بين الضفة والاراضي المحتلة مايسهل عليه الوصول الى مدينة جنين.

 

TRT

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