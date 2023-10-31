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الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

الثلاثاء، 31-10-2023 03:15 م

الاحتلال يبدأ عملية برية على غزة والمقاومة تكثف الرشقات الصاروخية

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الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية برية رسمياً على قطاع غزة من عدة محاور.

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وقامت كتائب المقاومة بتدمير العديد من الاليات الإسرائيلية، كما نفذت عدد من الرشقات الصاروخية على قواعد عسكرية اسرائيلية.

 

وكذلك أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها أجهزوا على قوة صهيونية في كمين بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.


‏وقال القسام، إن مجاهديها أجهزوا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن فيه المجاهدون في بيت حانون، كما استهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.

 




 

 


 

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