الاحتلال يحتجز 3 فلسطينيين ويعتدي على آخر شمال سلفيت

الوكيل الاخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، قبل أن تخلي سبيلهم، بعد عدة ساعات، كما اعتدت على مواطن فلسطيني.



وأفاد رئيس بلدية كفل حارس عصام أبو يعقوب، بأن قوات الاحتلال احتجزت: عمير ناصر شقور، وصهيب خالد شقور، وعبد القادر زايد شقور ثم أطلقت سراحهم في ساعات الصباح.



وأضاف، أن قوات الاحتلال أغلقت الليلة مداخل البلدة، وداهمت منزل المواطن الفلسطيني خالد شقور، واعتقلت نجله صهيب، واعتدت على المحامي عبد القادر زايد شقور بالضرب على منطقة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.

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المصدر: وفا