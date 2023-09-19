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الثلاثاء، 19-09-2023 02:03 م

الاحتلال يحكم على الأسيرة ياسمين شعبان بالسجن 6 سنوات

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الوكيل الإخباري - حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر "سالم" اليوم الثلاثاء، على الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (40 عامًا) من قرية الجلمة شرق جنين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 8000 شيقل.

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وقال مدير نادي الأسير في جنين لـ"وفا"، إن محكمة الاحتلال أصدرت حكماً على الأسيرة شعبان بالسجن الفعلي لست سنوات وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل.


وأضاف أن الأسيرة شعبان اعتُقلت في الأول من أذار/مارس عام 2022. وكانت قد أمضت في سجون الاحتلال سابقا خمس سنوات وأُفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، وتوفي والدها قبل 6 أشهر وحرمها الاحتلال من وداعه.

 

وفا


 




 

 


 

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