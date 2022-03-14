الاحتلال يخطر بهدم منزل شرق بيت لحم

الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم منزل في قرية كيسان شرق بيت لحم.

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وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أنور غزال، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن ماجد يعقوب علي غزال، إخطارا نهائيا بهدم منزله الذي تبلغ مساحته 140 مترا مربعا ويسكنه خمسة أفراد.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت منزلين لنفس العائلة قبل نحو سنتين.

وأكد غزال أن الاحتلال يحاول التضييق على الأهالي من خلال منعهم من التوسع العمراني، ويسهل اعتداءات المستوطنين بحق رعاة الأغنام، مشيرا إلى أن أهالي كيسان يعتمدون في دخلهم على الثروة الحيوانية.



وفا

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