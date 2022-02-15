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الثلاثاء، 15-02-2022 04:07 م

الاحتلال يهدم منزلا وبئرا قيد الإنشاء ويعتقل مواطنا في خلة المية جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بئرا ومنزلا قيد الإنشاء، واعتقلت مسنا في خلة المية جنوب الخليل.

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وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال هدمت بئر ماء ومنزلا قيد الإنشاء (مساحته 200 متر مربع) بمنطقة أم الشقحان في خلة المية تعود ملكيتهما للمواطن الفلسطيني كامل حسين خلوي أبو حسين (58 عاما) الذي اعتقلته عقب تنفيذ الهدم.


وأوضح الجبور أن الاحتلال صعّد اعتداءاته بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين الفلسطينيين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب لحملهم على الهجرة عن منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستيطانية.


وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم، بركسا وغرفة زراعية في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل.

 

وفا

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