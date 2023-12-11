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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 11-12-2023 07:24 م

الاحتلال يكشف معلومات حديثة عن قتلى وإصابات جنوده في غزة

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الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حصيلة مُحدثة لعدد جنوده المصابين منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

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وقال الجيش، إن 582 جندياً أصيبوا، بالإضافة إلى 104 جنود قتلوا، في الهجمات البرية على قطاع غزة.


ومن بين الجنود المصابين، 133 إصابة خطيرة، و218 متوسطة، و231 طفيفة.

ومنذ 7 أكتوبرقتل 433 جنديا وأصيب 1645 جنديا، منهم 261 إصاباتهم خطيرة، و456 متوسطة، و928 طفيفة.


ووفقا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك حاليا 34 جنديا في حالة خطيرة في المستشفى، و210 في حالة متوسطة، و149 في حالة جيدة.

 




 

 


 

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