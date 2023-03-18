الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في قطاع غزة

الوكيل الإخباري - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن آليات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الفاصل، فتحت نيرانها وأطلقت القنابل الدخانية صوب أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، وشرق مدينة دير البلح وسطه، وشرق بلدة جباليا شماله، ما أجبر المزارعين على ترك العمل في أراضيهم، ومغادرتها خشية على حياتهم.



وفي سياق متصل، فتحت زوارق الاحتلال، نيرانها صوب مراكب الصيادين العاملة قبالة شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل شرقي القطاع، وقوارب الصيد في بحر القطاع من شماله إلى جنوبه، لحرمان المزارعين والصيادين من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم.

وفا