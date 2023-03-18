السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

حملة طبية شاملة في العقبة

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

الأشغال تعلن فتح غرف الطوارئ الأحد تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

مطالبة بتسريع صرف الرديات الضريبية للمصانع

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: الاقبال ليس بطموح ومستوى التجار بالرغم من العروض

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

السبت، 18-03-2023 01:40 م

الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في قطاع غزة

احتلال بحر


الوكيل الإخباري - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن آليات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الفاصل، فتحت نيرانها وأطلقت القنابل الدخانية صوب أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، وشرق مدينة دير البلح وسطه، وشرق بلدة جباليا شماله، ما أجبر المزارعين على ترك العمل في أراضيهم، ومغادرتها خشية على حياتهم.


وفي سياق متصل، فتحت زوارق الاحتلال، نيرانها صوب مراكب الصيادين العاملة قبالة شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل شرقي القطاع، وقوارب الصيد في بحر القطاع من شماله إلى جنوبه، لحرمان المزارعين والصيادين من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ى

الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

ووووو

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

لالالالا

الاحتلال يُبعد 4 فتية مقدسيين عن البلدة القديمة أسبوعين

احتلال 999

الاحتلال يقتحم قرية تعنك غرب جنين

777

لليوم الـ33.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة

00

مشاهد مؤلمة .. طفلة تتعرض لهجوم وحشي من كلاب ضالة في قضاء سلفيت

أخبار متعلقة
زززز

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

ظظ

قوات الاحتلال تتوغل في بلدة بيت حانون

9999

حماس: المقاومة في قطاع غزة ستظل حاضرة للدفاع عن الشعب الفلسطيني

77

استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو عامين من غزة

ظ

طائرات الاحتلال تقصف موقعين في قطاع غزة

احتلال بحر

بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين شمال قطاع غزة