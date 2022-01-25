الاحتلال يعتقل 4 شبان بينهم أسرى محررون من جنين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين.

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وذكرت مصادر أمنية ومدير نادي الأسير في جنين ومنتصر سمور لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد محمود الأحمد، وأمين عبد الرؤوف بشناق من بلدة رمانه غرب جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري بالقرب من رام الله، كما اعتقلت الاسير المحرر جهاد بسام الشلبي من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والاسير المحرر الجريح ابراهيم عبدالرحيم جابر أبو بكر من بلدة يعبد جنوب جنين بعد مداهمة منزله.

وفا