الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 25-1-2022

بحث سبل زيادة وتعزيز الاستثمارات الصينية في العقبة

خاصية جديدة في تويتر للتغريد مع المقربين فقط

22 أصابة بضيق تنفس اثر الاستخدام الخاطئ للمدافئ

كوريا الجنوبية تسجل أعلى رقم بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

بوينغ تدخل سوق التاكسي الطائر باستثمار 450 مليون دولار

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط لامس 2%

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

3 اصابات بحادث تصادم على إشارات صويلح

الثلاثاء، 25-01-2022 08:51 ص

الاحتلال يعتقل 4 شبان بينهم أسرى محررون من جنين

احتلال


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين.

اضافة اعلان


وذكرت مصادر أمنية ومدير نادي الأسير في جنين ومنتصر سمور لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد محمود الأحمد، وأمين عبد الرؤوف بشناق من بلدة رمانه غرب جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري بالقرب من رام الله، كما اعتقلت الاسير المحرر جهاد بسام الشلبي من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والاسير المحرر الجريح ابراهيم عبدالرحيم جابر أبو بكر من بلدة يعبد جنوب جنين بعد مداهمة منزله.

 

وفا

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

جيش احتلال

الاحتلال يعتقل شابين من رام الله

06128874021986078446170588807872

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ24

CAD4F2B1-0262-4D96-9EFE-9669DD0B1630

شقيق الأسير أبو حميد: ناصر تحوّل إلى هيكل عظمي وفقد القدرة على استخدام أطرافه

9998903482

إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسير شادي هلسه أثناء اعتقاله

1202218152144992437427

القدس: الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرا بعد دقائق من الإفراج عنه للتحقيق

أخبار متعلقة
احتلال8

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من جنين

DSCF5793-d05da306

أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ20 في سجون الاحتلال

9ce7d93bc75122d3cb3c1d03d102ba18

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من قرية بير الباشا جنوب جنين

-2096829668

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة

TlBOE

الاحتلال يواصل اغلاق شارع جنين - نابلس

احتلال 4

اعتقال فلسطيني ونجليه من جنين