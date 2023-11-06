الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين بينهم امرأة في الخليل

الوكيل الاخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثمانية مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة، من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.اضافة اعلان
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا
"، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة حلحول المواطن الفلسطيني رضا محمد زماعرة، والأسير المحرر محمد جواد زماعرة، وشقيقه محمود.
ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أشرف عمران عبد الفتاح عصفور، ومن بلدة دورا اعتقلت أحمد يوسف قزاز، والمواطنة الفلسطينية منال سعيد محمد كرجة "دودين" بعد أن اعتدى الجنود على أبنائها الأربعة بالضرب المبرح، واستولى على هاتفها وجهاز الحاسوب.
ومن بلدة إذنا غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مهند جبرين أبو زلطة، ومن بيت عوا جنوب غرب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ساجد إسماعيل عبد الهادي.