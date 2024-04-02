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الثلاثاء، 02-04-2024 07:50 م

الاحتلال يستولي على 170 دونما شرق بيت لحم

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الوكيل الاخباري- استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 170 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي الفلسطينيين في منطقة عرب التعامرة شرقي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحجة أنها أراضي دولة.اضافة اعلان


وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن عملية الاستيلاء هي ثالث عملية تحت الذرائع نفسها منذ مطلع العام الحالي، ليصل مجمل الأراضي التي استولى عليها الاحتلال إلى 11 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين في القدس ونابلس وبيت لحم.

وكانت الهيئة قد قالت السبت الماضي إن مساحة الأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها الاحتلال بلغت 2380 كم مربع، بما يعادل 42 % من مجمل أراضي الضفة الغربية، و69 % من مجمل المناطق المصنفة (ج).

 




 

 


 

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